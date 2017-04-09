Казанский: боевики «ДНР» угрожают жителям, но положение у них безвыходное

Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что боевики «Донецкой республики» начали угрожать местным жителям, имеющим долги за коммуналку, тем, что они больше не смогут выехать за пределы «ДНР», если в ближайшее время не погасят задолженность», информирует replyua.net.
По словам журналиста, долги погашать местным жителям теперь нечем, поскольку большинство предприятий прекратили работу после «национализации», у людей просто нет работы, а, если кто-то и работает, то нищенская зарплата размером несколько тысяч рублей никак не спасает ситуацию. «Безвыходное положение у людей. Однако ограничение выезда из «Луганской и Донецкой республик» было вполне прогнозируемым, поскольку любой тоталитарный режим рано или поздно приходит к таким действиям. Дело в том, что отток людей из «ЛДНР» идет полным ходом, и боевикам придется ограничить выезд, чтобы не потерять своих крепостных», отмечает Казанский.
По его словам, в противном случае на военные сборы некого будет мобилизовать, и задолженность по коммуналке станет лишь одним из рычагов давления.