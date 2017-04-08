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Відомі пропагандисти "суркого міра" проведуть "тотальний диктант" в "ДНР"

Відомі пропагандисти "суркого міра" проведуть "тотальний диктант" в "ДНР"
Зачитати текст «тотального диктанту» з російської мови в самопроголошеній «Донецькій народній республіці» довірили одним із найзапекліших прихильників «руского міра». Цими «читачами» стали російська рок-співачка Чечиріна Юлія та терорист-письменник Захар Прилєпін. Про це у суботу пише «міністерство освіти та науки ДНР», інформує replyua.net.

Варто зазначити, що Чечиріна вже не одну свою пісню посвятила «героям» самовизнаної республіки. Пропагандистська акція мала була розпочатися о 14-й годині 8-го квітня. «Сьогодні, о 14:00 у Донецькій народній республіці відбудеться Всесвітня акція «тотальний диктант». Диктант будуть зачитувати у Донецькому національному університеті відомий російський письменник та публіцист Захар Прилєпін. А на площі Горлівського інституту іноземних мов диктант зачитає російська рок-співачка Юлія Чечиріна», - повідомляє самопроголошене «міністерство».

Як повідомлялося раніше, дітям з перших класів розповідають про те, як «прості герої на Донбасі вирішили повстати проти хунтівської влади в Києві». Молоді голови, які ще не здатні самостійно аналізувати інформацію, «накачують» інформацією про «героїв ДНР» та «визвольний рух» проти «терористичної України».
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