У ГУР розповіли, як бойовики "ДНР" допомагають ЗСУ

В результаті перестрілки між двома терористичними угрупуваннями на Донбасі загинуло двоє сепаратистів, ще троє отримали поранення. Про це на власній сторінці у ФБ повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
«Залучення великої кількості офіцерського складу 1 армійського корпусу Збройних сил Росії до проведення так званих «мобілізаційних зборів» призвело до втрати контролю над дисципліною особового складу частин та сполучень 1 АК. В результаті того, що командири залишили свої місця служби та поїхали на «збори», проросійські терористи використали цей час для порушення військової дисципліни. В результаті цього російсько-окупаційні війська зазнали не бойових втрат. Два підрозділи 3-ї окремої мотострілецької бригади влаштували перестрілку між собою, в результаті чого загинуло 2 та отримали поранення 3 терориста», - йдеться у інформаційному листі.
В той самий час українська розвідка зазначає, що у іншому полку під час вживання алкогольних напоїв відбулася сварка між військовими, яка переросла у бійку з поножовщиною. В результаті інциденту загинув один бойовик. Поранення отримали ще двоє.