Як "спецслужби ДНР" знову лохонулись

Оголосивши імена «замовників» ліквідації проросійських терористів Арсенія Павлова «Мотороли» та Михайла Толстих «Гіві» на Донбасі, представники самопроголошеної «ДНР» переконали самі себе в тому, що на території України були сформовані та мають успішну діяльність ледь не прототипи ЦРУ чи МІ-6. Про це у себе на Фейсбуці розповів журналіст Капустин Андрій, передає replyua.net.
«Насамперед варто зазначити, що замовником ліквідації двох проросійських терористів являється народ України. І в цьому моменті так звані «спецслужби ДНР» явно лохонулись. Тому, що це замовлення розповсюджується не лише на двох терористів, але і на всю банду, яка сьогодні знаходиться на Донбасі. Але цікаво те, що коли підконтрольні ОРДЛО ЗМІ розкручували цю новину, вони переслідували лише одну мету – вони намагалися пов’язати теракт у Петербурзі з українськими диверсантами. Але в результаті отримали зовсім інший ефект. Вони переконали самі себе, що на території України були створені та мають успішну діяльність прототипи МІ-6 чи ЦРУ та мочать ворогів там, де вважають за необхідне», - написав він. В той самий час Капустин зазначив, що, коментуючи вибух у метро Петербурга, один із ФСБшників заявив, що не виключає слід України, оскільки «українці – нація, яка має слов’янський вигляд та добре володіє російською мовою».