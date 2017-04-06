Захарченко зробив чергову необдуману заяву

Ватажок самопроголошеної «Донецької народної республіки» Захарченко Олександр заявив, що у тому випадку, якщо Україна прийме рішення розв’язати активні бойові дії на Донбасі, захищати «республіку» підуть всі її мешканці. Про це він заявив у четвер, 6-го квітня, пишуть підконтрольні бойовикам ЗМІ, передає replyua.net.
«Сьогодні ми спостерігаємо, як українська армія займається терором та агресією на Донбасі. Ми стримуємо це. Але якщо Збройні сили України приймуть рішення наступати, то на захист нашої республіки вийдуть всі її громадяни. Коли у мене запитують про те, яка чисельність нашої армії, то я з гордістю відповідаю, що більше, ніж є. За Донецьк будуть воювати 2 мільйона людей», - заявив головний донецький терорист.
Як повідомлялося раніше, на території «ДНР» було оголошено про початок мобілізації. Так звані «військові комісаріати» мобілізували понад 27 тисяч придатних до військової служби чоловіків, віком від 18 років. «Зараз ми проводимо мобілізаційний збір з метою перевірити наш потенціал, оскільки ми не знаємо, коли наступного разу Україна прийме рішення розпочати спробу наступу. Ми маємо бути готові», - заявляв «міністр оборони ДНР» Кононов Володимир.