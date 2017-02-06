У "ДНР" позбулися ще одного ідеолога

У так званому «парламенті» самопроголошеної «Донецької народної республіки» прийняли рішення про дострокову відставку ідеолога «руського миру» та «процвітання ДНР» Пургіна Андрія. Про це сьогодні, 6-го лютого, йдеться у повідомленні одного з сепаратистських видань, повідомляє replyua.net.
Згідно з повідомленням, «за» дане рішення проголосували відразу аж 80 самовизнаних «депутатів» невизнаної республіки. «У зв’язку з невиконанням Андрієм Пургіним своїх депутатських обов’язків пропонується забрати у нього депутатський мандат», - наголосив так званий «керівник комітету з етики народної ради» Кадиров Герман. За його словами, вищезгаданий бойовик пропустив всі сесії «ради», які проходили восени минулого року.
Крім того, за словами Кадирова, Пургін і досі не приймає участі у роботі «комітетів республіки». Як повідомлялося раніше, у так званій «ДНР» вибухнув автомобіль з «керівником управління Народної міліції». У бойовиків це назвали провокацією з боку Києва та спробою дестабілізувати ситуацію в «республіці». У свою чергу українські політики зазначали, що це продовження так званого плану «Скажений ліфт», який виконує Кремль для ліквідації «неугодних» бойовиків, які починають виходити з-під контролю.