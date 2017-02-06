В обмін на гроші: бойовики назвали умову відведення артилерії з-під будинків жителів Донецька

Проросійські терористи в «ДНР», схоже, знайшли для себе новий спосіб збагачення, передає replyua.net. За даними «Інформаційного спротиву», бойовики почали залякувати місцеве населення тим, що будуть розміщувати в житлових кварталах важке озброєння та вимагають грошей у людей, які на таке не погоджуються. На такі вчинки керівники самопроголошеної республіки не зважають
В тексті повідомлення «ІС» зазначено: «Представники контррозвідки МДБ «ДНР» розповіли лідерам самопроголошеної республіки про підтверджені факти того, що у містах Донецьк, Макіївка, Ясинувата та низці інших міст бойовики вимагають у місцевих мешканців гроші, якщо ті не бажають розміщення поруч зі своїми помешканнями артилерійської зброї чи скупчення військової техніки».
Водночас, російські куратори такою поведінкою своїх підопічних анітрохи не переймаються. Щоправда, вони дали розпорядження артилеристам так званого «1-го АК ДНР» розташуватися в завчасно визначених місцях, незалежно від того, чи це житлові будинки чи важливі об’єкти інфраструктури. Розслідування таких дій почнеться після спроби зайняти інші позиції з метою збагачення.