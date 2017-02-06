валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася

Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася
На окупованому Донбасі все частіше помічають вантажні автомобілі з надписом «Вантаж 200», які рухаються з так званої «ДНР» на територію Російської Федерації. Про це у понеділок, 6-го лютого, на своїй сторінці у Фейсбуці розповів народний депутат, лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, інформує replyua.net.

За його словами, мова йде про сім вантажівок, які рухалися з Макіївки в бік Харцизька. Помічені вони були біля «кільця 4/13», у одному з районів Макіївки. «Найголовніше, що виділяло ці автомобілі з-поміж інших – це надписи «Вантаж 200», - зазначив нардеп. Крім того, за словами Тимчука, в тому ж самому районі з таким самим надписом було зафіксовано ще десять таких вантажних автомобілів, які були припарковані на автостоянці.

Як повідомлялося раніше, у одному із звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначалося, що на контрольно-пропускному пункті між окупованим Донбасом та Російської Федерацією було помічено вантажівки з надписом «Вантаж 200», які рухалися на території Росії. Також зазначалося, що на швидкості з увімкненою сиреною з РФ до Донецька рухалася «швидка», однак вже через деякий час та ж сама машина перетнула кордон в напрямку Росії без «мигалок».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
28340

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

05 фев 2017
23990

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» рассказала о своих президентских амбициях, а также прокомментировала распространённое среди украинцев мнение о том, что она

06 фев 2017
9335

Эксперт: Трамп уже договорился с Путиным, Донбасс будет возвращен Украине, Крым останется русским

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что весь мир уже понял, что от Дональда Трампа не будет сюрпризов и он ведет себя именно так, как он

Последние новости

У Сімферополі почали розповсюджувати листівки з дискредитацією Кремля (фото)

Хуг: І бойовики, і ЗСУ використовують населені пункти для ведення вогню

Нусс: визит Тимошенко в США скоординирован с Москвой

Хуг розповів, чи могла СММ ОБСЄ спровокувати ескалацію на Донбасі

Джонсон зробив різку заяву щодо санкцій проти Росії

Кремль задели слова американского журналиста Fox News о «Путине-убийце»

Новини з зони АТО за минулу добу (05.02.17)

Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"

В Кремлі з позитивом поставилися до майбутньої зустрічі Трампа з Порошенком

Вибрали трьох фіналістів на посаду глави НП, яких представлять Авакову

У Донецьку відновила роботу раніше обстріляна фільтрувальна станція

Боровий знайшов для "нездорового" Путіна психотерапевта

В обмін на гроші: бойовики назвали умову відведення артилерії з-під будинків жителів Донецька

Политолог: Трамп четко назвал конфликт на востоке Украины международным, одной из сторон которого есть РФ

ГУР: Росія готується до масштабних провокацій на Донбасі

Експерт назвав єдиний шлях недопущення в Україні другого Придністров’я

"Буде нашим": Порошенко доведе Трампу, що Росія - це агресор

В ПАРЄ дали оцінку перспективам членства України в ЄС

Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються

Джемілєв про відмову Путіна від Криму: Це буде харакірі

 Новости за день