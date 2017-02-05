валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом
В соцсетях обсуждают инцидент в Донецке, который произошёл ещё 4 февраля 2017-го года, но был обнародован только в воскресенье: крышу одного из многоэтажных домов украсили украинским флагом. Как передаёт replyua.net, о появившемся символе Украины в «сердце» временно оккупированной части Донецкой области сообщил в соцсетях Леонид Матюхин, являющийся спикером штаба АТО.

По данным местных жителей, в настоящее время не удалось установить, кто решил разместить флаг Украины на крыше донецкой многоэтажки. Также не уточняется, находится ли там флаг в настоящее время. Местные жители, проживающие в Пролетарском районе Донецка, в соцсетях лишь подтверждают, что фото соответствует действительности — дом с украинским флагом на крыше, по их данных, располагается по улице Щетинина.
Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Напомним, Донецк является «столицей» так называемой «Донецкой народной республики», которая с 2014-го года считается временно оккупированной сепаратистами при поддержке РФ территорией. В настоящее время Донецк находится под контролем пророссийских боевиков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
04 фев 2017
9479

В Белом доме подтвердили, что Тимошенко слишком «маленький» человек, чтобы на нее тратил свое время Трамп

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн пишет о том, что Юлия Тимошенко ухитрилась встретиться с Дональдом Трампом раньше, чем все украинские официальные лица. Через лоббистов

Последние новости

Трампу відмовлено в відновленні дії скандального указу

Опубликованы фото и видео с места убийства одного из главарей «ЛНР»

Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

Країни Балтії будують паркани на кордоні з Росією

В Ирмино боевик «ЛНР» взорвал магазин, где ему «померещились» ВСУ

В ЄС подовжать російські санкції

Климкин прокомментировал идею снятия санкций с России

Блогер: відносини Путіна з Трампом зіпсуються точно так, як і з іншими світовими лідерами

Эксперт: Трамп исправил ошибку Обамы: Иран снова под санкциями

В киевской школе-интернате массовое отравление

Шевцова: политика Трампа отличается от политики Обамы и несет прямую угрозу для Кремля

Эксперт: Порошенко чуть ли не единственный в Украине, кто сможет говорить с Трампом «на одном языке»

Психолог рассказала, какие браки распадаются чаще всего

Разговор Порошенко с Трампом показал, что их встреча может предрешить ход войны на Донбассе, – дипломат

Медики порекомендували рецепти боротьби з авітамінозом

Синоптики предупредили об опасности в западных областях

Эксперт: ждите от Тимошенко рассказа о том, что это, якобы она договорилась о визите Порошенко в Вашингтон

Манн: высказыванием о Путине Трамп ничуть не удивил, предвыборные обещания по-прежнему сбываются

Чалый обозначил главное достижение в переговорах президентов США и Украины

Пятигорец: тот, кто кричит «нам нужен мир любой ценой» еще не столкнулся с войной воочию

 Новости за день