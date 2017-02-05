Многоэтажку в Донецке украсили украинским флагом

В соцсетях обсуждают инцидент в Донецке, который произошёл ещё 4 февраля 2017-го года, но был обнародован только в воскресенье: крышу одного из многоэтажных домов украсили украинским флагом. Как передаёт replyua.net, о появившемся символе Украины в «сердце» временно оккупированной части Донецкой области сообщил в соцсетях Леонид Матюхин, являющийся спикером штаба АТО.
По данным местных жителей, в настоящее время не удалось установить, кто решил разместить флаг Украины на крыше донецкой многоэтажки. Также не уточняется, находится ли там флаг в настоящее время. Местные жители, проживающие в Пролетарском районе Донецка, в соцсетях лишь подтверждают, что фото соответствует действительности — дом с украинским флагом на крыше, по их данных, располагается по улице Щетинина.
Напомним, Донецк является «столицей» так называемой «Донецкой народной республики», которая с 2014-го года считается временно оккупированной сепаратистами при поддержке РФ территорией. В настоящее время Донецк находится под контролем пророссийских боевиков.