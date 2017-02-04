Дефіцит кадрів в «ДНР»: бойовики почали вдаватися до арештів «відмовників»

На сторінці Головного управління Міноборони у соцмережі повідомляється, що для того, аби уникнути відправлення на передову та участі на окупованих територіях Донбасу більше трьох десятків військовослужбовців 11-го окремого мотострілкового полку (Донецьк) та першого армійського корпусу ЗС РФ подали заяви з проханням звільнити їх зі служби, передає replyua.net. У відповідності з інформацією прес-служби розвідки, керівництвом полку було прийняте рішення про утримання вказаних осіб під вартою.
«При цьому, проблема відсутності повного укомплектування особовим складом в підрозділах полку, яка виникла під час проведення бойових дій під Авдіївкою, як правило вирішується за участю командування військовослужбовців, які представляють сусідні частини та частини 1 АК», - наголосили в ГУР.
Окрім того, є інформація, що після поновлення інтенсивності боїв на Донбасі серед представників російських військ почав знижуватися морально-психологічний рівень складу та збільшення кількості випадків дезертирства серед військових першого армійського корпусу. Зокрема, вчора восьмеро військових 9-го окремого полку морської піхоти (Новоазовськ) за власним бажанням залишили передову зі зброєю.