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У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири
За період ескалації війни на Донбасі з 29-го січня в лавах російсько-терористичних військ самопроголошеної «ДНР» спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану, в результаті чого кількість дезертирства, в тому числі і з викраденням зброї, зросла майже на половину. Про це у суботу повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.

Мова йде про всі підрозділи першого армійського корпусу ЗС РФ. «3-го лютого поточного року 8 «військовослужбовців» 9-го окремого штурмового мотострілецького полку Збройних сил Росії самовільно залишили передові позиції та прихопили з собою зброю. За розпорядженням командира 1 АК в тилових районах окупованого Донецька було розташовано додаткові блокпости для виявлення втікачів», - зазначається у тексті повідомлення.

Крім того, згідно з повідомленням розвідки, до блокпостів для більш ефективної роботи були залучені спецпідрозділи, яким у разі необхідності дозволено застосовувати зброю. Як відомо, погіршення дисципліни в рядах російсько-окупаційних військ почалося ще до Нового року, коли бойовики дізналися, що їм затримують виплати та не звільняють зі «служби» після завершення строку контракту.
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