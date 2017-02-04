У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

За період ескалації війни на Донбасі з 29-го січня в лавах російсько-терористичних військ самопроголошеної «ДНР» спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану, в результаті чого кількість дезертирства, в тому числі і з викраденням зброї, зросла майже на половину. Про це у суботу повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
Мова йде про всі підрозділи першого армійського корпусу ЗС РФ. «3-го лютого поточного року 8 «військовослужбовців» 9-го окремого штурмового мотострілецького полку Збройних сил Росії самовільно залишили передові позиції та прихопили з собою зброю. За розпорядженням командира 1 АК в тилових районах окупованого Донецька було розташовано додаткові блокпости для виявлення втікачів», - зазначається у тексті повідомлення.
Крім того, згідно з повідомленням розвідки, до блокпостів для більш ефективної роботи були залучені спецпідрозділи, яким у разі необхідності дозволено застосовувати зброю. Як відомо, погіршення дисципліни в рядах російсько-окупаційних військ почалося ще до Нового року, коли бойовики дізналися, що їм затримують виплати та не звільняють зі «служби» після завершення строку контракту.