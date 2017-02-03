Розвідка: Російські куратори тиснуть на Захарченка

Російські куратори попередили ватажків так званої «Донецької народної республіки» про те, що у випадку втрати Ясинуватського плацдарму всіх їх буде звільнено. Про це у Фейсбуці повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.
За даними української розвідки, військово-політичні російські керівники терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» хочуть змусити бойовиків активізувати свої зусилля на максимум та захищати окуповані території з усієї сили та віддачі. «Зранку в п’ятницю, 3-го лютого, у Харцизьку було проведено нараду, в якій прийняв участь ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. Крім того там були присутні і російські військові куратори та представники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Представник Кремля в наказовій формі наголосив, що у випадку втрати «Ясинуватського плацдарму всіх керівників республіки буде скинуто з посад», - йдеться у тексті повідомлення.
Як повідомлялося раніше, керівник бандформування «ДНР» Олександр Захарченко мобілізує місцевих мешканців Донбасу, які були звільнені з «служби» через погану поведінку, та відправляє їх у найгарячіші бойові точки, зокрема, під Авдіївку.