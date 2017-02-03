Донецькі бойовики розігнали мирний протест проти обстрілів Авдіївки

Місцеві мешканці тимчасово окупованого Донецька намагалися зупинити проросійських терористів, які майже безперервно обстрілюють українські позиції з реактивних систем залпового вогню «Град». Однак окупаційні війська розігнали людей, лякаючи пострілами у повітря. Про це у себе на Фейсбуці розповів заступник керівника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, передає replyua.net.
«Згідно з останніми даними, які були отримані з зони антитерористичної операції, місцеві мешканці окупованого Донецька намагалися зупинити російсько-окупаційні війська, які гатять по позиціям ЗСУ в районі Авдіївки з артилерії. Людей почали називати «зрадниками» та розганяти вистрілами у повітря», - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками території Авдіївки загинули одна місцева мешканка та працівник Держслужби з надзвичайної ситуації, крім того, поранено ще трьох мирних громадян. Також зазначалося, що російсько-терористичні війська прямо з території Донецька ведуть артилерійський вогонь по позиціям сил антитерористичної операції під Авдіївкою. Згідно з даними української розвідки, лави терористів постійно поповнюються з території РФ.