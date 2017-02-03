Мешканка Донецька розповіла журналісту подробиці потужного вибуху у місті

Український журналіст Роман Бочкала на власній сторінці в соцмережі повідомив про повідомлення, написане мешканкою Донецька, повідомляє replyua.net. За її словами, напередодні потужного вибуху у місті серед проросійських терористів в окупованому обласному центрі. При цьому Бочкала зазначив, що ця жінка йому часто писала, але після вибуху її не було в онлайні. Журналіст почав хвилюватися, чи з нею все гаразд. Ще до вибуху Бочкала отримала таке повідомлення:
«Доброго вечора, Романе, якщо, звісно, його можна назвати добрим. Хочу поділитися такою інформацією: щойно після сигналу тривоги були підняті охоронці судів та викликані в район бази критого ринку. Я не знаю, що це може означати, проте передчуття у мене недобрі. Ніхто не повідомляє ніяких подробиць. Всіх викликали і сказали взяти із собою тривожні валізки. Наразі це все. Якщо буде нова інформація, дам знати».
Також користувачка соцмережі зазначила, що коли вона писала це повідомлення, у Донецьку поруч зі Спартаком відбувався «вкрай потужний бій». Як відомо, про потужний вибух у місті повідомляли інші користувачі соцмереж. Що стало його причиною, досі невідомо. Ймовірно, мова йде про вибух на військових складах, які належать терористам.