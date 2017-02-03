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Жители Донецка сообщают о мощных обстрелах и взрыве

Жители Донецка сообщают о мощных обстрелах и взрыве
Агентство РБК-Украина информирует о том, что жители Донецка сообщили о мощном взрыве, прогремевшем накануне в районе Мотеля, а также об ударной волне, передает replyua.net.

Согласно последним данным, взрыв в районе Мотеля произошел вчера вечером, и очевидцы рассказали, что наблюдали большой столб огня и дыма. По улице Токмакской один из частных домов был полностью уничтожен, местные жители сообщили о двоих мирных гражданах, получивших ранения. По словам Сергея Мисюры, офицера 72-ой бригады ВСУ, у террористов взлетел на воздух боекомплект. «У сепаров случилась большая неприятность. Они не туда попали. У Мотеля загорелась база, их же БК рвет их базу во все стороны», заявил Мисюра.

Также жители Донецка оставили множество комментариев в соцсетях. По их словам, в сторону Макеевки, возле моста на Макаронке, стоят машины ГАИ и никого не пропускают на мост. Напомним, что ситуация на Донбассе резко обострилась 29 января. Уже пять дней не прекращаются бои в Авдеевке. Сообщается о потерях сразу с двух сторон, а также среди мирного населения Авдеевки.
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