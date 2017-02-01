Пропагандисти показали російську зброю у бойовиків "ДНР" (ВІДЕО)

Проросійські пропагандистські кореспонденти прибули на передові позиції для того, щоб познімати там присутність ватажка незаконного збройного формування «ДНР» Олександра Захарченка. При цьому вони були настільки збентежені, що до кадрів потрапили ящики з гранатами, які є на озброєнні лише Збройних сил Російської Федерації. Про це у себе на Фейсбуці розповів волонтер міжнародної організації «InformNapalm» Кузнєцов Михайло, передає replyua.net.
«Російські пропагандисти настільки були захоплені своєю пропагандистською роботою, що випадково показали «гуманітарну допомогу» з РФ. Бойові гранати ВОГ-17М 1990-го та 1994-го року виготовлення. Крім того до кадрів потрапили і ящики зі снарядами 122-міліметрового калібру 1997-го року виготовлення. Не «палимся»…», - зазначив він.
Також до сюжету «русішен пропагандістен» потрапили ноги загиблих бойовиків, які «сушаться» просто на сонці. Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби 31-го січня проросійські сепаратисти відкривали вогонь по позиціям сил АТО незчисленну кількість разів: було випущено більше сотні ракет з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», близько 1.5 тисячі снарядів та мін.