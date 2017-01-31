Сили АТО "вивели з ладу" бойовика "Гіві" - ЗМІ

Під час наступу російсько-окупаційних військ на Донбасі в районі населеного пункту Авдіївка силами антитерористичної операції було поранено бойовика з позивним «Гіві». Про це йдеться у повідомленні сепаратистського ресурсу «Центр оперативної взаємодії», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням проросійських бойовиків, ватажок одного з підрозділів Михайло Толстих під час атаки сил АТО отримав поранення. Терористи відзначають, що це сталося нібито в північній частині окупованого Донецька. В той самий час у інформаційному листі на проросійському сайті не зазначається, у якому саме стані зараз знаходиться «Гіві» і які поранення він отримав.
Як повідомлялося раніше, у вівторок, 31-го січня, зранку російсько-сепаратистські війська знову спробували атакувати позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Авдіївка. Спробу ДРГ прорвати оборони сили АТО відбили за декілька хвилин. Пізніше стало відомо, що українська сторона запропонувала бойовикам дотриматися режиму припинення вогню до кінця поточної доби, демонструючи свою людяність, щоб терористи змогли винести з поля бою тіла загиблих та допомогти пораненим. Однак ті відмовилися, чим продемонстрували в черговий раз своє справжнє ставлення до своїх найманців.