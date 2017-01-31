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Бойовики продемонстрували своє звірство - штаб АТО

Бойовики продемонстрували своє звірство - штаб АТО
Російсько-сепаратистські війська, які ведуть безперервний важкий вогонь по позиціям сил АТО у Авдіївці та проводять спроби прориву оборони української армії, відмовилися від пропозиції ЗСУ припинити тимчасово обстріли для того, щоб забрати тіла загиблих. Про це у вівторок йдеться у повідомленні штабу АТО, передає replyua.net.

«Проросійські окупанти продовжують намагатися прорвати лінію оборони Збройних сил України, ведуть безперервний обстріл з забороненого Мінськими домовленостями озброєння: 152-х та 122-міліметрової артилерії та 120-мм мінометів. Бойовиків не зупиняють власні втрати, яких вони зазнали під час атаки позицій сил антитерористичної операції», - відзначається у повідомленні.

Враховуючи кількість загиблих під час посилення обстрілів, українська сторона запропонувала противнику до кінця доби дотриматися режиму «тиші», щоб можна було забрати тіла своїх загиблих та дещо перевести дух. «Це було запропоновано з метою дати окупантам можливість забрати тіла загиблих та винести з зони бойових дій своїх поранених. Через спеціальну процедуру з посередництва СЦКК це було передано проросійській стороні, яка врешті решт відмовилася, чим продемонструвала своє справжнє ставлення до своїх «побратимів», - наголошує штаб АТО.
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