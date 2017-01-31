валюта
СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту

Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту
Для проведення евакуації місцевих мешканців Авдіївки, яку протягом останніх кількох діб масово обстрілюють проросійські сепаратисти, було приготовано вісімдесят автобусів та два електропоїзди. Про це говорилося у вівторок, 31-го січня, зранку під час засідання оперативного штабу у зв’язку з ситуацією в Авдіївці, яке проводив віце-прем’єр Геннадій Зубко у ДСНС, повідомляє прес-центр відомства, передає replyua.net.

«Було обговорено декілька важливих питань щодо евакуації близько дванадцяти тисяч мешканців Авдіївки до десяти найближчих населених пунктів, де ситуація знаходиться під повним контролем України», - зазначається у тексті повідомлення. «Для цього процесу вже було підготовлено 80 одиниць автобусів, які можуть одночасно евакуювати до 3 тисяч людей. Вони наразі знаходяться в стані очікування припинення активного вогню. Також для порятунку мирного населення Авдіївки було приготовано два приміських електропоїзди, які за один рейс можуть евакуювати до 1600 осіб», - пояснюється у інформаційному листі.

За словами керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, силами Держслужби з надзвичайних ситуацій та органами місцевої влади в Авдіївці було організовано 11 пунктів обігріву. Крім того зазначається, що у теплоносіях міста було знижено тиск до мінімального і температуру знижено до 40 градусів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви
Важное за сутки
30 янв 2017
14696

Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє

30 янв 2017
14520

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
10349

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

Последние новости

Київ просить Захід втрутитися в ситуацію на Донбасі

Глава НБУ відкрила коррахунки нацбанкам самопроголошених республік

Рука Кремля вновь возобновила боевые действия на Донбассе

Батальйон Гіві "Сомалі" втратив майже половину особового складу під Авдіївкою

Вашингтон перекине танки з Польщі в країни Балтії

Дональду Трампу снова «досталось» от Стивена Кинга

Коксохимический завод в Авдеевке может прекратить свое существование

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Москаль прокоментував дії активістів, які блокують Донбас

Сили АТО "вивели з ладу" бойовика "Гіві" - ЗМІ

Из-за обстрелов на шахте имени Засядько под землей остаются двести шахтеров

Вільнюс офіційно відмовився сперечатися про статус Калінінградської області

Бойовики продемонстрували своє звірство - штаб АТО

В ГСЧС рассказали о плане эвакуации жителей Авдеевки

Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту

Новий очільник американського мін’юсту заявив про підтримку антиміграційної політики Трампа

Журналист: Авдеевка на грани катастрофы, но никого это не интересует

Блогер: Авдеевка стала одним из городов-заложников Донбасса

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад

 Новости за день