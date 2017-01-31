Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту

Для проведення евакуації місцевих мешканців Авдіївки, яку протягом останніх кількох діб масово обстрілюють проросійські сепаратисти, було приготовано вісімдесят автобусів та два електропоїзди. Про це говорилося у вівторок, 31-го січня, зранку під час засідання оперативного штабу у зв’язку з ситуацією в Авдіївці, яке проводив віце-прем’єр Геннадій Зубко у ДСНС, повідомляє прес-центр відомства, передає replyua.net.
«Було обговорено декілька важливих питань щодо евакуації близько дванадцяти тисяч мешканців Авдіївки до десяти найближчих населених пунктів, де ситуація знаходиться під повним контролем України», - зазначається у тексті повідомлення. «Для цього процесу вже було підготовлено 80 одиниць автобусів, які можуть одночасно евакуювати до 3 тисяч людей. Вони наразі знаходяться в стані очікування припинення активного вогню. Також для порятунку мирного населення Авдіївки було приготовано два приміських електропоїзди, які за один рейс можуть евакуювати до 1600 осіб», - пояснюється у інформаційному листі.
За словами керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, силами Держслужби з надзвичайних ситуацій та органами місцевої влади в Авдіївці було організовано 11 пунктів обігріву. Крім того зазначається, що у теплоносіях міста було знижено тиск до мінімального і температуру знижено до 40 градусів.