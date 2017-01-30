Новини з зони АТО за сьогодні (30 січня): є втрати

Протягом поточної доби, 30-го січня, в результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинуло двоє наших захисників та ще п’ятеро тримали поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО на сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.
«Загальна бойова ситуація по напрямку до Донецька в районі Авдіївки залишається дуже напруженою. У понеділок проросійські терористи відкрили вогонь по позиціям сил антитерористичної операції з важкої артилерії та танків. Сепаратисти відкривали вогонь з населеного пункту Яковлівка та Спартака», - зазначається у інформаційному листі.
«Приблизно о 10:30 бойовики припинили застосовувати важке озброєння. Одна до цього моменту російські найманці продовжують вести вогонь зі стрілецької зброї. В результаті цього двоє наших бійців загинули, ще п’ятеро отримали поранення», - наголошується у тексті повідомлення. Як повідомлялося раніше, 29-го січня після декількох обстрілів в районі Авдіївки проросійські бойовики пішли в наступ, який сили АТО змогли відбити. Спробу прорвати оборону вдруге наші захисники також відбили. Втрати є з обох сторін. З боку ЗСУ загинуло четверо, ще 20 отримало поранення, один травмований. За даними розвідки, серед бойовиків загинуло 15 осіб та 24 було поранено.