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Розвідка: Командир "ДНР" зарізав свого підлеглого "болгаркою"

Розвідка: Командир "ДНР" зарізав свого підлеглого "болгаркою"
Один з командирів незаконних збройних формувань ОРДЛО під час допиту свого підлеглого не розрахував сили та зарізав бойовика «болгаркою». Про це повідомляє прес-центр ГУР Міноборони у суботу, 28-го січня, інформує replyua.net.

«В лавах російсько-терористичних військ продовжуються випадки насильницьких дій командирів над своїми підлеглими. Нещодавно стався випадок в 9-му окремому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС Росії: один із взводних не розрахував свої сили та під час тиску на свого підлеглого зарізав його кутовою шліфувальною машинкою (болгаркою)», - зазначається у інформаційному листі.

Крім того в українській розвідці зауважили, що командування полку хотіло уникнути відповідальності за даний інцидент і вирішило «відправити бійця у звільнення» заднім числом, а його смерть оформити як нещасний випадок поза межами підрозділу. Раніше повідомлялося, що двоє «військових» того ж самого полку вбили командира, який вимагав від них хабара. Як відомо, протягом кількох тижнів в лавах проросійських бойовиків значно знизився рівень дисципліни, збільшилася кількість випадків дезертирства та самовільного покидання військових частин та формувань.
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