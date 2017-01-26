валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

ГУР: Бойовики змушені лікуватися в Росії. На Донбасі позакривали багато лікарень

ГУР: Бойовики змушені лікуватися в Росії. На Донбасі позакривали багато лікарень
По всій території окупованого Донбасу протягом кількох місяців перестали функціонувати багато лікарень та медичних пунктів. У зв’язку з цим проросійські бойовики для лікування змушені їхати на територію Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у четвер на Фейсбуці, передає replyua.net.

За даними української розвідки, така ситуація спричинена рекордно низьким рівнем фінансування медичних закладів та малими зарплатами медпрацівників, які відмовляються працювати за копійки. «У зв’язку із недостатньою кількістю функціонуючих лікарень проросійські терористи та деякі місцеві мешканці їдуть лікуватися до Росії. Поранені та контужені бойовики їдуть одужувати до Ростовської області», - зазначається у повідомленні.

Крім того повідомляється, що цивільна частина населення самопроголошеної «ДНР» має можливість їхати на лікування на захід Росії виключно за власний рахунок. «Ситуація складається не на користь військових формувань російських найманців, ряди яких сильно рідшають. Наразі боєздатність окремих формувань в ОРДО та ОРЛО знаходиться на дуже низькому рівні», - додали в ГУР. Як повідомлялося, бойовики «Л/ДНР» почали масово «косити» від «служби».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
Важное за сутки
25 янв 2017
5101

Блогер: в России заврались уже все и обо всем да так, что ложь эту еще не вычерпать за сто лет

Известный журналист и блогер Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему за Россию становится невозможно воевать, почему в России опасно болеть, стариться, почему Россия

25 янв 2017
4920

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

Известный журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что россиянам, прежде чем обсуждать новый языковой закон, который зарегистрирован в украинском парламенте,

Последние новости

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: палили з "Градів"

Эксперты: интеллект у кошек немного выше, чем у собак

Как выгодно оформить кредит?

Журналіст розповів про компромат в Москві на українських політиків

Эксперт: нет никаких фактов, которые бы подтвердили желание Трампа сдать Украину

Журналист: война в Украине могла начаться еще в начале 90-х

После скандального визита неадекватного Джигурды Андрей Малахов будет освящать студию «Пусть говорят»

Синоптик прогнозує значне потепління в Україні

СММ ОБСЄ констатували бездіяльність обох сторін в зоні АТО

В Российском МИДе не скрывают, что «новая конституция Сирии» пишется в Кремле

"Були тут дурні": Москаль дав прогноз по розвитку сепаратизму в Закарпатті

В МЗС України зробили заяву відносно можливої угоди між Трампом і Путіним

Україна як випробування для Трампа - WSJ

Окупанти в Криму почали другий етап зачистки кримських татар – Муждабаєв

Львівський Ленінград: Садовий благає припинити блокаду міста

"Хотів Україну? Отримай Гаагу": В Криму розмістили цікаві банери

ГПУ повідомила про масові відмови в судах розглядати справи Майдану

Терористи на Донбасі минулої ночі застосували "Гради" - Штаб АТО

В Луганській області російські інформвійська лякають населення наступом ВСУ

ГУР: Бойовики змушені лікуватися в Росії. На Донбасі позакривали багато лікарень

 Новости за день