ГУР: Бойовики змушені лікуватися в Росії. На Донбасі позакривали багато лікарень

По всій території окупованого Донбасу протягом кількох місяців перестали функціонувати багато лікарень та медичних пунктів. У зв’язку з цим проросійські бойовики для лікування змушені їхати на територію Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у четвер на Фейсбуці, передає replyua.net.
За даними української розвідки, така ситуація спричинена рекордно низьким рівнем фінансування медичних закладів та малими зарплатами медпрацівників, які відмовляються працювати за копійки. «У зв’язку із недостатньою кількістю функціонуючих лікарень проросійські терористи та деякі місцеві мешканці їдуть лікуватися до Росії. Поранені та контужені бойовики їдуть одужувати до Ростовської області», - зазначається у повідомленні.
Крім того повідомляється, що цивільна частина населення самопроголошеної «ДНР» має можливість їхати на лікування на захід Росії виключно за власний рахунок. «Ситуація складається не на користь військових формувань російських найманців, ряди яких сильно рідшають. Наразі боєздатність окремих формувань в ОРДО та ОРЛО знаходиться на дуже низькому рівні», - додали в ГУР. Як повідомлялося, бойовики «Л/ДНР» почали масово «косити» від «служби».