Розвідка: Бойовики активно приховують втрати

Так зване «вище командування» російсько-терористичних військ на окупованому Донбасі намагається всіляко запобігати витокам інформації щодо бойових та не бойових втрат в лавах бойовиків. Про це сьогодні, 25-го січня, на сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
«З метою недопущення оприлюднення інформації про реальні втрати в лавах проросійських бойовиків командування 2 АК Збройних сил Російської Федерації та представники так званого «міністерства державної безпеки ДНР» виживають різноманітні заходи, щоб певні посадові особи не розголошували подібну інформацію», - зазначається у інформаційному листі.
За словами представників української військової розвідки, терористи приділяють особливу увагу порядку оформлення та перевезення поранених та загиблих до лікарень та моргів. «Витік інформації частіше відбувається під час процесу перевезення вбитих та поранених. Однак так зване керівництво «ДНР» робить все необхідне для того, щоб забезпечити конфіденційність під час таких процедур», - пояснили в ГУР. Як повідомлялося раніше, за даними розвідки, проросійські терористи приховують бойові втрати шляхом оформлення загиблих як самогубців або загиблих через нещасні випадки.