Правоохоронці затримали бойовика, який захоплював Донецький відділ СБУ

На контрольно-пропускному пункті у Новотроїцьокому силами Державної прикордонної служби України було затримано громадянина України, який з самого початку знаходився у складі незаконних збройних формувань на Донбасі. Про це сьогодні, 24-го січня, повідомляє прес-центр ДПСУ на офіційному сайті, передає replyua.net.
«Під час перевірки документів правоохоронні органи з’ясували, що даний український громадянин являється представником проросійських бойовиків. Він у період з весни 2014 року по січень 2015 року перебував у складі батальйону російсько-терористичних військ. Під час допиту 32-річний чоловік зізнався, що під час заворушень на Донбасі він брав активну участь у захопленні будівлі Служби безпеки України в місті Донецьк. Далі його «військова служба» проходила на блокпостах бандформування», - йдеться у інформаційному листі.
Також у повідомленні зазначили, що бойовика передали до Національної поліції для подальшого з’ясування обставин його «служби». В той самий час у прикордонній службі не назвали ім’я затриманого. Як відомо, вже протягом кількох тижнів у лавах «Л/ДНР» значною мірою падає рівень дисципліни. За даними ГУР МО України, така ситуація спричинена значним скороченням фінансування терористів з боку Росії.