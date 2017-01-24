Тимчук: Бойовиків намагаються не випускати за межі частин через пияцтво та насилля

Керівництво проросійських бойовиків у бандформуванні «ДНР» намагається якомога сильніше підсилити контроль за особовим складом, який під час своїх прогулянок поза військовими базами зловживає алкоголем, чинить насилля над місцевими мешканцями та веде себе не гідно. Про це у вівторок, 24-го січня, у себе на Фейсбуці розповів керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, інформує replyua.net.
За його словами, проросійським сепаратистам значно скоротили кількість відпусток та обмежили територію, на якій вони можуть знаходитися. Таке рішення було прийнято майже одноголосно під час засідання «військових командирів Донецької народної республіки» на основі доповіді, в якій йшлося про багаточисленні порушення з боку бойовиків.
Крім того Тимчук зазначив, що під час алкогольного сп’яніння терористи серед терористів значною мірою збільшується кількість конфліктів, які часто переростають у вилив агресії на місцевих мешканцях, гвалтуванні жінок, знущання над дітьми тощо. Крім того командування 1 АК (Донецьк) Збройних сил РФ має намір ввести заборону на продаж алкоголю «військовим» у формі, як це було зроблено українською стороною в зоні проведення АТО.