В «ДНР» вважають, що загострення на Донбасі пов’язане з візитом Байдена

Українські військові активізували обстріли на Донбасі після того, як країну відвідав вже колишній віце-президент США Джо Байден. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору піл час прес-конференції оголосив Едуард Басурін, замісник очільника штабу проросійських терористів самопроголошеної «ДНР». За його словами, по закінченні візиту американського високопосадовця в Україну, під час якого, як вважає Басурін, українським чиновникам були дані чіткі вказівки, представники ВСУ почали демонструвати загострення ситуації в зоні проведення АТО.
Разом за тим, Басурін додав, що протягом минулої доби з боку українських військових режим припинення вогню порушувався 579 разів. Також представник бойовиків «ДНР» вважає, що після візиту Байдена на окупованих територіях значно збільшилася кількість військових з інших країн.
«Водночас, в Курахово, де знаходиться база для відпочинку МВС «Пансіонат Зеніт» очевидці стали свідками приїзду не менше 45 працівників СБУ. Їхньою метою був пошук громадян, котрі співпрацюють з «ДНР», а також контроль за співпрацею підрозділів територіальних батальйонів СБУ та ВСУ», - наголосив Басурін.