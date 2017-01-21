«Баян» больше не сыграет: под Донецком продолжается зачистка боевиков

В Донецкой области, в населенном пункте Новолуганское, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать бывшего боевика с позывным «Баян», который пытался затеряться среди местных жителей, сообщает replyua.net со ссылкой на сотрудников Бахмутского отдела Нацполиции.
По словам правоохранителей, бывший боевик устроился на одно из местных предприятий и попытался скрыть свою причастность к бандформированиям, а также надеялся, что правоохранительные органы ничего против него не «раскопают». В ходе оперативно-профилактических мероприятий правоохранители доказали причастность молодого человека к бандформированию и взяли его «тепленьким». 22-летний житель Новолуганского добровольно вступил в ряды боевиков весной 2014 года, и имел позывной «Баян». Он нес службу на одном из блокпостов, кроме того, ему был выдан автомат Калашникова.
Некоторое время он «служил» на посту недалеко от Дебальцево, где проверял транспортные средства и багаж граждан. Однако он «отслужил» всего лишь месяц и, разочаровавшись, устроился на предприятие в родном населенном пункте. Почти три года парню удавалось скрывать прошлое, однако уголовная страница биографии была обнаружена.