Правоохоронці затримали ще одного бойовика, який розчарувався в "службі"

У підконтрольному Києві населеному пункті Новолуганське, що на Донеччині, серед місцевих мешканців представники правоохоронних органів виявили колишнього представника незаконних збройних формувань ОРДЛО на прізвисько «Баян». Про це повідомляє прес-служба Бахмутського відділку Національної поліції, передає replyua.net.
«Молодий чоловік влаштувався на роботу до місцевого підприємства. Він ретельно намагався приховати своє темне минуле – причетність до терористичної організації. Він надіявся на те, що залишиться непоміченим і налагодить нормальне життя. Однак бойовика було виявлено підчас оперативно-профілактичних заходів», - зазначається у інформаційному листі. Також у повідомленні вказується, що 22-річний мешканець Новолуганського став «жертвою» проросійської пропаганди та добровільно вступив в ряди бойовиків. Там йому дали позивний «Баян». На «службу» він поступив у квітні 2014 року (коли починався конфлікт на Донбасі), йому видали автомат Калашникова та поставили на варту на блокпосту. Він виконував незаконний огляд та допитував громадян, міг навіть побити. Однак вже через місяць він розчарувався в «службі» і залишив ряди бойовиків.