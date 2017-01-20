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Террористы «ДНР» открыли огонь по автобусу с гражданскими, - подробности

Террористы «ДНР» открыли огонь по автобусу с гражданскими, - подробности
В обнародованной пресс-центром штаба антитеррористической операции информации говорится о том, что на Донбассе пророссийские боевики открыли огонь на поражение автобусу, пассажирами которого были гражданские лица. Как информирует replyua.net, в результате инцидента есть пострадавшие.

Так, в соответствии обнародованными данными, вблизи с наспунктом Еленовка, который располагается на землях, временно контролируемых террористами не признанной мировым сообществом Донецкой народной республики, утром в пятницу, 20 января в вследствие открытия огня по автобусу с гражданскими, была ранена местная жительница. В сообщении штаба АТО подчеркнули: «причастность террористов к этому инциденту подтверждается тем, что автобус, двигающийся вдоль линии разграничения сторон по маршруту Еленовка-Донецк, был поврежден пулями огнестрельного оружия со стороны позиций НВФ».

Кроме того в отделе по связям с общественностью штаба АТО отметили, что не исключено, что «такие провокационные действия были сделаны террористами, имея цель дискредитировать Вооруженные Силы Украинского государства в то время, когда в районе проведения антитеррористической операции находился замглавы СММ ОБСЕ».
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