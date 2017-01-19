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На Донеччині чиновник скасував зустріч з групою СММ ОБСЄ через присутність в ній росіянина

На Донеччині чиновник скасував зустріч з групою СММ ОБСЄ через присутність в ній росіянина
У Сартані Донецької області представник органів місцевого самоврядування відмовився від зустрічі з представником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у зв’язку з тим, що той – громадянин Російської Федерації. Про це зазначається у черговому звіті СММ ОБСЄ, який було оприлюднено ввечері 18-го січня, передає replyua.net.

«У підконтрольному Києві населеному пункті Сартана, який знаходиться в 15-ти кілометрах від Маріуполя на північний схід, представник місцевих органів влади повідомив моніторинговій місії про те, що на запланованій з ним зустрічі можуть бути присутні лише ті спостерігачі ОБСЄ, які не являються громадянами Росії», - йдеться у повідомленні.

«Однак коли один з представників СММ ОБСЄ заявив, що він являється громадянином Російської Федерації, то чиновник заявив, що не буде проводити зустріч за його присутності. Вся делегація СММ пішла звідти геть та розповіла про інцидент Спеціальний центр з контролю та координації», - зазначили у інформаційному листі. Як повідомлялося раніше, військовослужбовці Збройних сил України не допускають групи СММ ОБСЄ до військових складів з важкою зброєю, яку було відведено від лінії розмежування, доти, доки не переконаються, що серед спостерігачів немає росіян.
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