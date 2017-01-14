Российские спецслужбы вербуют украинских студентов на Донбассе, - ГУР МОУ

Деятельность по привлечению (вербовке) учащихся в Высших учебных заведений Украинского государства и Российской Федерации молодых людей была активизирована сотрудниками ФСБ России в самом конце минувшего года – третьей декаде декабря 2016-го. Как информирует replyua.net, информацию об этом обнародовал пресс-центр ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины).
Таким образом, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что российские специализированные службы акцентируют свое внимание на учениках ВУЗов, которые имеют родственные связи на территориях Луганской и Донецкой областей, земли которых находятся под контролем пророссийских боевиков и которые время от времени посещают их там.
В это же время в ГУР МОУ отметили, что на землях оккупированного Донбасса большая часть военных, которые служат на контрактной основе и которые являются выходцами из востока Украинского государства, не имеют желания продолжать служить контрактниками под командованием российских оккупационных войск. Примечательно, что в это же время российских военных оценивают как таких, которые имеют низкие морально-психологические качества.