Гіркін передбачив "кінець" Плотницькому

Колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін, який (соромлячись свого прізвища називав себе «Стрілковим») покинув бандформування та втік до Російської Федерації нещодавно зненацька зрозумів, хто прийде на заміну ватажку луганських терористів Ігорю Плотницькому, якого минулого року намагалися підірвати у власному автомобілі. Про це він заявив у себе на сторінці в соцмережі «ВКонтакте», коментуючи слова ще одного терориста-втікача Болотова Валерія, інформує replyua.net.
«Просто немає слів. Для таких людей буде все добре, що «зверху» накажуть вважати правильним. Два роки його використовували у власних мотивах. Г*нд*н чекав свого часу. Він завжди був обережним та ретельним. Напевно знову прийшов його час і в ньому знову зацікавилися. Колись він вже був використаний Владиславом Сурковим. І все веде до того, що Плотницький скоро «того»… Ну сильно він перестарався з вбивствами та контрабандою», - написав Грінкін.
«А Захарченко досі знаходиться на потрібному місці. Але вважаю, що через деякий час варто очікувати «повернення» Бородая», - зауважив колишній ватажок терористичної організації «Донецька народна республіка». Нижче з’явився коментар: «А ви б хотіли на місце Плотницького?».