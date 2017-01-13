Бойовики повернуть тіла трьох солдат ЗСУ, які вважалися зниклими

Нещодавно російсько-терористичні війська заявили, що готові передати Україні тіла трьох військовослужбовців, які раніше знаходилися у статусі зниклих безвісти. Про це на прес-конференції в окупованому Донецьку заявив один з ватажків «ДНР» Басурін Едуард, пишуть сепаратистські ЗМІ, інформує replyua.net.
За його словами, всі троє українських солдат загинули в результаті підриву на міні; двоє загинули відразу, а третій від отриманих травм помер дещо пізніше. Басурін заявив, що всіх трьох було знайдено уже мертвими. «Всі три тіла загиблих військовослужбовців Збройних сил України будуть передані українській стороні для того, щоб їхні рідні змогли їх поховати», - зазначив він. В то самий час він не назвав імена загиблих українців, які бойовики могли дізнатися з документів, які солдати завжди тримають при собі. За даними бойовиків, всі троє військових ЗСУ проходили військову службу 501-му батальйоні 36 окремої бригади морської піхоти. Більше ніякої інформації у ЗМІ терористів не зазначається. Як повідомлялося раніше, у штабі АТО напередодні заявили, що вони не можуть підтвердити загибель трьох військовослужбовців, які 8-го січня зникли безвісти в зоні антитерористичної операції.