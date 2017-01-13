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Під час перевірки "сірої зони" на Донеччині було знайдено ранець російського десантника

Під час перевірки "сірої зони" на Донеччині було знайдено ранець російського десантника
В ході зачистки так званої «сірої зони» українські правоохоронці виявили у районі Славного Донецької області обгорілий десантний ранець з маркуванням Російської Федерації. Про це сьогодні, 13-го січня, повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що оперативники СБУ задокументували дану знахідку як доказ, що підтверджує факт присутності на території окупованого Донбасу кадрових військових ЗС Росії. «Під час практичної перевірки інформації щодо присутності у так званій «сірій зоні» диверсійно-розвідувальних сил терористичної організації «ДНР», представники правоохоронних органів виявили частину обгорілого десантного ранця, на якому було маркування російського виробника», - йдеться у інформаційному листі.

«На маркуванні чітко видно, що даний предмет було виготовлено на ЗАТ «Богородський швейно-галантерейний комбінат», який знаходиться у Нижегородській області Російської Федерації. Даний ранець являється одним з елементів бойового спорядження російського військовослужбовця, про що свідчить клеймо виробника. Крім того ранець виконано у кольорах, які використовують Збройні сили Російської Федерації», - зазначили у СБУ.
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