Під час перевірки "сірої зони" на Донеччині було знайдено ранець російського десантника



В ході зачистки так званої «сірої зони» українські правоохоронці виявили у районі Славного Донецької області обгорілий десантний ранець з маркуванням Російської Федерації. Про це сьогодні, 13-го січня, повідомляє прес-центр Служби безпеки України,



У повідомленні зазначається, що оперативники СБУ задокументували дану знахідку як доказ, що підтверджує факт присутності на території окупованого Донбасу кадрових військових ЗС Росії. «Під час практичної перевірки інформації щодо присутності у так званій «сірій зоні» диверсійно-розвідувальних сил терористичної організації «ДНР», представники правоохоронних органів виявили частину обгорілого десантного ранця, на якому було маркування російського виробника», - йдеться у інформаційному листі.



«На маркуванні чітко видно, що даний предмет було виготовлено на ЗАТ «Богородський швейно-галантерейний комбінат», який знаходиться у Нижегородській області Російської Федерації. Даний ранець являється одним з елементів бойового спорядження російського військовослужбовця, про що свідчить клеймо виробника. Крім того ранець виконано у кольорах, які використовують Збройні сили Російської Федерації», - зазначили у СБУ.

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Горячая тема: Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать В ході зачистки так званої «сірої зони» українські правоохоронці виявили у районі Славного Донецької області обгорілий десантний ранець з маркуванням Російської Федерації. Про це сьогодні, 13-го січня, повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передає replyua.net У повідомленні зазначається, що оперативники СБУ задокументували дану знахідку як доказ, що підтверджує факт присутності на території окупованого Донбасу кадрових військових ЗС Росії. «Під час практичної перевірки інформації щодо присутності у так званій «сірій зоні» диверсійно-розвідувальних сил терористичної організації «ДНР», представники правоохоронних органів виявили частину обгорілого десантного ранця, на якому було маркування російського виробника», - йдеться у інформаційному листі.«На маркуванні чітко видно, що даний предмет було виготовлено на ЗАТ «Богородський швейно-галантерейний комбінат», який знаходиться у Нижегородській області Російської Федерації. Даний ранець являється одним з елементів бойового спорядження російського військовослужбовця, про що свідчить клеймо виробника. Крім того ранець виконано у кольорах, які використовують Збройні сили Російської Федерації», - зазначили у СБУ.