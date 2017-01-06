Казанский рассказал, чем люди в «ДНР» поплатились за отмену комендантского часа

Новый год стал поводом для незаконного вооруженного формирования, возглавляемого Александром Захарченко («ДНР») сделать жителям Донецка невероятно огромный сюрприз – всего на одну ночь аннулировать комендантское время, о чем в своем «Фейсбуке» рассказал публицист Денис Казанский.
Как информирует replyua.net, по словам Дениса Казанского, результатом такого подарка стало то, что уже «буквально после рассвета, боевики не только ввели вновь комендантское время но и начали охоту по развеселяющим заведениям Донецка». Блогер сообщил: «В ходе операции боевики «ДНР» за якобы неповиновение законам комендантского времени схватили более четырехсот местных жителей. Мол, мерзавцы осмелились разгуливать и устраивать веселие второго и третьего числа! А ведь от укров их спасали не для того, чтобы наслаждаться жизнью». Кроме того, по словам журналиста, последствиями охоты боевики с гордостью поделились на официальном ресурсе самопровозглашенной «Донецкой народной республики».
Казанский подчеркнул, что в сообщении отмечается: «в облавах принимали участие порядка 400 «ополченцев» разных ведомств псевдореспублики. В результате проверки 331! Заведения были составлены 73 протокола и притянуты к ответственности 22 человека. В целом на новогодние праздники бандиты Захарченко задержали 413 диверсантов. Все напоминает времена при Андропове. Просто класс».