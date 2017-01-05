Казанський: на свято прибічники терориста Захарченка зробили донеччанам «подарунок»

Блогер і журналіст Денис Казанський на власній сторінці в Фейсбук поділився черговою фантасмагоричною новиною з окупованого Донецька, - про це інформує портал replyua.net.
Блогер ділиться новиною: на честь свята підлеглі Захарченку терористи з організації «Донецька народна республіка» зробили мешканцям окупованого Донецька надзвичайно щедрий «подарунок». Таким «щастям» не прийшло б в голову хвалитись нікому у мирний час – терористи на одну новорічну ніч скасували в окупованому місті комендантську годину. Тим не менш, довго терористична «вольниця» не протрималась – вже на наступний день комендантська година не тільки була відновлена, а і було влаштовано облаву-рейд по всіх закладах відпочинку в місті.
Відтак, блогер зауважує, що у ході цієї «операції» терористи затримали понад чотири сотні мешканців окупованого міста за те, що вони посміли гуляти надворі і тішитись святами другого і третього січня. І правильно: не для того терористи вас «звільняли» від «кривавої хунти», щоб ви раділи життю. Результатами своєї нічної «операції» терористи похвалились на сайті так званої «ДНР». Все відбувається точно так, як було за часів генсека Андропова, - підсумовує блогер.