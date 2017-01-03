П'яні бойовики не перестають дивувати своєю поведінкою

У святкові дні на окупованих територіях Донбасу підвищився рівень порушення прав людини з боку проросійських терористів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що за останні дні бойовики почали активніше проявляти агресію на підґрунті алкогольного сп’яніння. «Так, у понеділок, 2-го січня, військовослужбовець сотої окремої мотострілецької бригади 1АК ЗС РФ, перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння спровокував конфлікт на побутовій основі. Після словесної перепалки справа дійшла до рукоприкладства. Бойовик не довго думаючи, дістав бойову гранату та висмикнув чеку. В результаті вибуху поранення отримали мирні мешканці», - розповіли в українській розвідці. Як повідомлялося раніше, напередодні Нового року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, між офіцерами та солдатами незаконного збройного формування також виникло непорозуміння. Чи то бойовики не захотіли виконувати наказ старших за званням, чи з якоїсь іншої причини почалася словесна перепалка. Не довго думаючи один з бойовиків дістав та підірвав гранату. В результаті 4 загиблих та двоє поранених.