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В результаті п'яного конфлікту на Донеччині загинув військовий

В результаті п'яного конфлікту на Донеччині загинув військовий
В результаті конфлікту в стані алкогольного сп’яніння у Волноваському районі Донецької області було вбито одного військовослужбовця. Про це у понеділок, 2-го грудня, повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Донеччини, передає replyua.net.

«Приблизно о 1-й годині ночі до Волноваського поліцейського відділку надійшло повідомлення з місцевого госпіталю про те, що у селі Донське в результаті отриманих поранень помер чоловік 34-х років, який проживав у Херсоні. Ще двоє мешканців Волноваського району 22-х та 30-ти річний чоловік були госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у парку села Донське між п’яними чоловіками сталася бійка. «Конфлікт стався на підгрунтті алкогольного сп’яніння, що в результаті привело до трагічних наслідків. Під час сутички 34-річний військовослужбовець отримав не сумісне з життям поранення», - розповів керівник ГУ Нацполіції Донецької області В’ячеслав Аброськін. Наразі, за словами поліцейського, всі учасники конфлікту були встановлені. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України щодо навмисного вбивства. В той самий час прес-служба поліції зазначає, що у Краматорську правоохоронець, який намагався зупинити вуличну бійку, отримав важкі поранення.
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