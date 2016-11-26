Полицейским нарядом был задержан мужчина, который подозревается в организации и проведении «референдума» в Донецкой области в 2014 году. Ранее судимый гражданин был завербован террористами в отряд, который принимал участие в штурме городского отделения милиции города Красноармейска.
До начала военных действий, житель города Красноармейск не отличался примерным поведением. Не раз был задержан работниками милиции, отбывал наказание в колонии. Не имея образования, зарабатывал на жизнь грабежами и случайными подработками. Когда кураторы подыскивали для службы людей в городе, согласился участвовать в противоправных действиях. Сегодня известно, что отряд состоял в большей части из людей, имеющих ранее проблемы с законом, алкоголиков, наркоманов.
Имея отличительную татуировку на теле, приобрел позывной Нацист. На посту в днепропетровской области, мужчина занимался пропуском и проверкой проезжающего транспорта. Когда боевику предложили участвовать в боевых действиях в городе Славянск, мужчина отказался. Из - за состояния алкогольного опьянения и боязни за собственную жизнь, Нацист не участвовал в передислокации собственного отряда. Сегодня Нацист по собственному желанию, активно сотрудничает со следственными органами Украины. Утверждает, что, пребывая на территории, подконтрольной Украине, скрывался из за боязни быть наказанным.