Блогер розповів про чергові трагічні розбірки в окупованому Донецьку

Блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував чергове шокуюче беззаконня в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер повідомляє, що в ніч на двадцять четверте листопада 2016 року в окупованому Російською Федерацією Донецьку відбулась чергова надзвичайна подія – згоріло приміщення місцевого дельфінарію. У соціальних мережах донеччани пишуть, що загорання почалось вночі і було надзвичайно сильним. На місце події виїхали пожежники і працювали там до самого ранку. Тим не менш, споруду врятувати не вдалось – вогнем її було повністю знищено. Про постраждалих внаслідок інциденту чи про причини загоряння поки що нічого не відомо.
Блогер зауважує, що ті, хто переймається з приводу дельфінів, можуть заспокоїтись – їх у цьому приміщенні немає вже більше двох років. Тварин вивезли до Харкова ще восени 2014 року. Аналізуючи причини події, Казанський наголошує, що, з огляду на те, що приміщення не використовувалось, «побутова» пожежа практично виключена. Відтак, залишається єдине пояснення – свідомий підпал. Ймовірно, власник дельфінарію з кимось не поділився і отримав результат. Дійсно, все по закону в ДНР – іронізує блогер.
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