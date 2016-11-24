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Терорист з "ДНР" хотів оформити українську пенсію

Терорист з "ДНР" хотів оформити українську пенсію
Правоохоронні органи в Донецькій області 23-го листопада затримали учасника терористичної організації «ДНР», який хотів оформити собі українську пенсію в Маріуполі. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області Аброськін В’ячеслав, передає replyua.net.

У своєму повідомленні поліцейський зауважив, що на контрольному пункті пропуску «Піщевик» правоохоронці затримали чоловіка 1958-го року народження. Він раніше був членом бандформування «ДНР» та приймав участь у бойових діях проти Збройних сил України. «Цей громадянин самопроголошеної республіки протягом двох років вірою та правдою служив проросійським терористам. Він був мінером, який мінував Старобешеве, Дебальцеве, Шахтарськ. Восени 2015 року йому «стало важко», після чого його відправили на «заслужену пенсію», - розповів Аброськін.

«Він хотів оформити собі українську пенсію! Приїхавши до тих, кого він вбивав два роки, щоб отримувати від них гроші. Напевно, в «славній ДНР» вже так погано, що приходиться просити гроші в українських «карателів», - зазначив він. Аброськін вважає, що «ополченці» втрачають інтерес до ідеї «молодої республіки» відразу ж після того, як їм перестають платити.
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