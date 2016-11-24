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Прикордонники: Росія переправила до окупованого Донбасу гуманітарну допомогу, порушуючи міжнародні норми

Прикордонники: Росія переправила до окупованого Донбасу гуманітарну допомогу, порушуючи міжнародні норми
Порушуючи всі міжнародні норми, Російська Федерації знову відправила гуманітарний конвой до тимчасово окупованих територій Донбасу через непідконтрольну Києву ділянку кордону, який в черговий раз не дали оглянути Державній прикордонній службі України. Про це сьогодні, 24-го листопада, під час розмови з кореспондентами «УП» розповів помічник керівника Державної прикордонної служби Слободян Олег, передає replyua.net.

«Росія в односторонньому порядку оформила вантажні автомобілі з нібито гуманітарним вантажем, порушуючи міжнародні норми переправлення гуманітарних конвоїв», - наголосив він. «Приблизно протягом однієї години (з 6-ї по 7-му ранку) через непідконтрольні контрольно-пропускні пункти Донеччини та Матвіїв Курган було пропущено майже 50 вантажівок. І що не мало цікаво, що у міністерстві закордонних справ казали, що автомобілів буде 40», - зауважив прикордонник.

Також Слободян зазначив, що Державна прикордонна служба України не брала участі у огляді вантажів, оскільки були порушені міжнародні норми. За його словами, візуально прикордонники встановили, що переважна кількість вантажу – це були продукти харчування. Приблизно 9 машин з медикаментами.
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