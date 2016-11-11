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Казанський: не розумію, за що вони так ненавидять Донбас? (відео)

Казанський: не розумію, за що вони так ненавидять Донбас? (відео)
Журналіст Денис Казанський розповів чергову сумну історію про деградацію економіки непідконтрольних територій, захоплених терористичними угрупуваннями Л/ДНР, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Блогер нагадує, що у Харцизьку до окупації працювало два великих підприємства: канатний завод «Сілур» та Харцизький трубний завод. Обидва зараз переживають нелегкі часи. На Трубному питання про ліквідацію постало ще минулого року – після довгих переговорів з персоналом зарплати були урізані, а виробництво зупинилось. Тепер настала черга «Сілура» - з жовтня цього року підприємство не працює – немає замовлень. Працівники, не отримуючи зарплатні, спочатку писали петиції до окупаційної влади Харцизька, потім запросили журналістів місцевого телеканалу, а відтак навіть мітинг зібрали. От тільки проти чого протестують? Проти законів економіки? – обурюється Казанський.

Журналіст наголошує, що це видовище – і смішне, і сумне водночас. Робітники скаржаться що їх не чують. Що ж таке: спочатку Київ не чув Донбас, а тепер Донбас не чує сам себе? Але найбільше Казанського тішать висновки, до яких дійшли учасники мітингу – виявляється, у всьому виною головний офіс їх підприємства в Одесі. От якби завод перереєстрували в так званій ДНР – тоді б все запрацювало, і замовлення відразу з’явилися б. Казанський зауважує, що зараз ми можемо практично в прямому ефірі спостерігати крах і деградацію цілого регіону. Цікаво, за що всі ці люди та ненавидять Донбас? – цікавиться журналіст.

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