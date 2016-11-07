валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Блогер показав як живе «квітуча ДНР» (відео)

Блогер показав як живе «квітуча ДНР» (відео)
Блогер Микола Сорокін, який мешкає в окупованому Донецьку, вирішив показати як живе місто під владою терористів так званої «Донецької народної республіки», - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголосив, що його читачі доволі часто просять його показати якісь кадри із життя справжнього Донецька. І цього разу він вирішив задовольнити їх бажання. Тим не менш, Сорокіну здалось, що демонструвати центр Донецька, де і зараз відносно чисто, немає сенсу, тому він проїхався вздовж району, який раніше ряснів автосалонами. Так, до окупації там можна було придбати автомобілі виробництва Nissan, Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi та Porsche. Тим не менш, зараз від тих часів залишились лише приємні спогади. Крім того, блогер показав сумновідомий магазин «Метро», вулиці Стратонавтів та Злітну.

Якщо кілька перших автосалонів, які продемонстрував блогер, були більш-менш цілими - лише вікна забиті фанерою, то що далі від центру, то сумнішим здається видовище. Особливо «дісталось» салонам Mitsubishi та Porsche – на їх місці лишились лише руїни. За словами блогера, він здивований – на цьому місці мав би стояти хоча б каркас, але його, імовірно, розібрали місцеві збирачі чорних металів.


Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 ноя 2016
30641

Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


Свежие новости

Портников: не исключено, что в результате выборов в Молдове и Болгарии мы получим сразу двух Додонов

Отставка Саакашвили – единственная возможность сохранить лицо – Олег Ляшко

Давать оценки отставке Саакашвили слишком рано, - блогер

Портніков: поки Росія тягне час, Плотницький може безкарно грабувати Донбас

Я буду лично контролировать ситуацию в Одесской области, - Гройсман

Портников: украинские дети будут в школе учить Пушкина, но в переводе Максима Рыльского

Медику принесли нового хабаря прямо під час обшуку правоохоронців

Портников объяснил, почему ушел Саакашвили

Отставка Саакашвили – не самая большая потеря для Украины - Кирилл Сазонов

Блогер показав як живе «квітуча ДНР» (відео)

Назначение Валерия Лютого на должность главы Нацполиции Черкасской области приостановлено

Політолог розповів про американські вибори з місця події

Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран

Поклонскую мы поддерживаем за ее твердость духа в критические дни, - Марков

Олег Пономарь: Отставка Саакашвили – это его PR-ход

Доник: Саакашвили уведет электорат у Тимошенко и Ляшко

«Приватбанк» подарит iPhone 7 за смену фамилий Путин и Сталин

Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Новак припускає, що Саакашвілі може стати керівником нової партії вже в лютому

Аваков рассказал, что мешает развиваться Национальной полиции Украины

 Новости за день