Блогер показав як живе «квітуча ДНР» (відео)

Блогер Микола Сорокін, який мешкає в окупованому Донецьку, вирішив показати як живе місто під владою терористів так званої «Донецької народної республіки», - про це інформує replyua.net.
Так, блогер наголосив, що його читачі доволі часто просять його показати якісь кадри із життя справжнього Донецька. І цього разу він вирішив задовольнити їх бажання. Тим не менш, Сорокіну здалось, що демонструвати центр Донецька, де і зараз відносно чисто, немає сенсу, тому він проїхався вздовж району, який раніше ряснів автосалонами. Так, до окупації там можна було придбати автомобілі виробництва Nissan, Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi та Porsche. Тим не менш, зараз від тих часів залишились лише приємні спогади. Крім того, блогер показав сумновідомий магазин «Метро», вулиці Стратонавтів та Злітну.
Якщо кілька перших автосалонів, які продемонстрував блогер, були більш-менш цілими - лише вікна забиті фанерою, то що далі від центру, то сумнішим здається видовище. Особливо «дісталось» салонам Mitsubishi та Porsche – на їх місці лишились лише руїни. За словами блогера, він здивований – на цьому місці мав би стояти хоча б каркас, але його, імовірно, розібрали місцеві збирачі чорних металів.
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