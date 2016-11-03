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У Донецькій області під вогнем опинилося ще одне селище

У Донецькій області під вогнем опинилося ще одне селище
Вчора, 2-го листопада, ввечері проросійські терористи відкрили вогонь по житловим будинкам населеного пункту Виноградне під Маріуполем. Про це сьогодні на офіційному сайті повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції в Донецькій області, передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що в середу, близько опівночі до Лівобережного відділку поліції в місті Маріуполь надійшов дзвінок, у якому схвильований абонент повідомив, що приблизно о 23:35 було обстріляне село Виноградне. Наразі на місці події працюють представники оперативно-слідчої групи поліції. Представники правоохоронних органів зафіксували, що було пошкоджено газопровід, в результаті чого 600 будинків у селі залишилися без газу.

В результаті обстрілів було пошкоджено 4 приватних будинків. Наразі інформація про жертви з місця події відсутня. За попередньою інформацією, всі залишилися живими та неушкодженими. Оперативники опитують місцевих мешканців, з’ясовують деталі обставин. Зараз розглядається питання інкримінування злочину. За попередніми оцінками, даний злочин буде розглядатися як «терористичний акт» за 258 статтею Кримінального кодексу України.

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