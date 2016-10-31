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В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

В Донецке опять пошла волна внутренних разборок
В Донецке начались тотальные зачистки среди полицаев. Боевики из так называемого МГБ вяжут боевиков из «полиции ДНР». Формальная причина – ищут убийц террориста Арсена Павлова на прозвище Моторола, передает replyua.net, со ссылкой на известного блогера Кирилла Сазонова в Facebook.

По словам блогера, не удивительно, что версию про украинскую ДРГ откинули мгновенно лишь потому, что пользы от нее никакой. Похожую картину, нарисованную кремлевскими пропагандистами, мы уже наблюдали в Крыму, где якобы также была обнаружена «украинская ДРГ», которая хотела подготовить серию терактов, и только после того, как запад сказал по Станиславскому: «не верим» легенда автоматически отправилась в корзину и ушла с экранов российских телевизоров.

На Донбассе же немного другая ситуация, под соусом поисков убийц «славного сына русского мира» Моторолы можно слегка убрать ненужных свидетелей, недостаточно «патриотичных», слишком говорящих и слегка раскулачить слишком разбогатевших, которые последнее время отказываются жертвовать на нужды обедневшего «русского мира» ДНР. Повод есть, осталось соблюсти формальности.

Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
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