В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

В Донецке начались тотальные зачистки среди полицаев. Боевики из так называемого МГБ вяжут боевиков из «полиции ДНР». Формальная причина – ищут убийц террориста Арсена Павлова на прозвище Моторола, передает replyua.net, со ссылкой на известного блогера Кирилла Сазонова в Facebook.
По словам блогера, не удивительно, что версию про украинскую ДРГ откинули мгновенно лишь потому, что пользы от нее никакой. Похожую картину, нарисованную кремлевскими пропагандистами, мы уже наблюдали в Крыму, где якобы также была обнаружена «украинская ДРГ», которая хотела подготовить серию терактов, и только после того, как запад сказал по Станиславскому: «не верим» легенда автоматически отправилась в корзину и ушла с экранов российских телевизоров.
На Донбассе же немного другая ситуация, под соусом поисков убийц «славного сына русского мира» Моторолы можно слегка убрать ненужных свидетелей, недостаточно «патриотичных», слишком говорящих и слегка раскулачить слишком разбогатевших, которые последнее время отказываются жертвовать на нужды обедневшего «русского мира» ДНР. Повод есть, осталось соблюсти формальности.
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