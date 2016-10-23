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Російська журналістка обґрунтувала власну версію вбивства Мотороли

Російська журналістка обґрунтувала власну версію вбивства Мотороли
Російська журналістка Юлія Латиніна висунула і обґрунтувала три власних версії причин ліквідації донецького терориста Арсена Павлова (Мотороли), - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, за словами Латиніної, є як мінімум три вагомих причини «прибрати» Моторолу. По-перше, його вбивство дивно співпало в часі із оприлюдненням проміжних результатів роботи Міжнародної слідчої групи щодо обставин і причин катастрофи літака малайзійських авіаліній МН-17. Зрозуміло, що Павлов особисто Боїнг не збивав, проте його зафіксовано на низці відеозаписів, які стосуються того трагічного інциденту. А це значить, що він міг знати, хто саме управляв тим російським Буком. Якщо найближчим часом будуть спостерігатись смерті інших причетних, то цей варіант має право на існування.

Дві інші версії пов’язані з діяльністю Мотороли в окупованому Донецьку. Так, його бізнесові (бандитські) інтереси могли перетнутись з інтересами інших осіб. І останнє пояснення ліквідації терориста від Латиніної: його вбили російські спецслужбовці. Так, за словами журналістки, «напевно, почався плановий відстріл цих «героїв» з боку російських спецслужб, адже останні розуміють, що з ними каші не звариш».

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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Важное за день
23 окт 2016
35785

Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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