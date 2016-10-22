Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"

Самопроголошений ватажок терористичної органіці «ДНР» Олександр Захарченко переконаний, що озброєний патруль ОБСЄ на окупованому Донбасі може бути використаний у якості провокацій з боку української вади. Про це він заявив представникам російського видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Диверсанти Збройних сил Україну можуть вторгнутись на нашу територію і вбити представника ОБСЄ, а потім перекласти відповідальність за цей вчинок на нас», - заявив Захарченко. «А якщо брати до уваги той факт, що західні представники завжди потурають Києву а на нас плюють, то я заявляю – ми не будемо цьому сприяти. Потрібно мінімалізувати можливості здійснення провокацій для України», - додав терорист.
«Мені доведеться поставити по троє своїх бійців на кожного представника ОБСЄ, щоб уникнути провокацій. Озброєний патруль ОБСЄ буде займатися охороною гостей та спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а ми в свою чергу будемо охороняти їх. Так буде спокійніше», - зазначив він. Як відомо, 19-го жовтня в Берліні відбулася зустріч лідерів «нормандського формату», на якій дійшли згоди ввести на тимчасово окуповані території Донбасу збройну місію ОБСЄ для контролю безпеки під час проведення виборів.
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