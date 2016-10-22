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Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"

Захарченко вважає, що представників ОБСЄ буде вбивати "українська хунта"
Самопроголошений ватажок терористичної органіці «ДНР» Олександр Захарченко переконаний, що озброєний патруль ОБСЄ на окупованому Донбасі може бути використаний у якості провокацій з боку української вади. Про це він заявив представникам російського видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Диверсанти Збройних сил Україну можуть вторгнутись на нашу територію і вбити представника ОБСЄ, а потім перекласти відповідальність за цей вчинок на нас», - заявив Захарченко. «А якщо брати до уваги той факт, що західні представники завжди потурають Києву а на нас плюють, то я заявляю – ми не будемо цьому сприяти. Потрібно мінімалізувати можливості здійснення провокацій для України», - додав терорист.

«Мені доведеться поставити по троє своїх бійців на кожного представника ОБСЄ, щоб уникнути провокацій. Озброєний патруль ОБСЄ буде займатися охороною гостей та спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а ми в свою чергу будемо охороняти їх. Так буде спокійніше», - зазначив він. Як відомо, 19-го жовтня в Берліні відбулася зустріч лідерів «нормандського формату», на якій дійшли згоди ввести на тимчасово окуповані території Донбасу збройну місію ОБСЄ для контролю безпеки під час проведення виборів.

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