СБУ затримала шпигунку з Донеччини (ВІДЕО)

Служба безпеки України разом з Національної поліцією у населеному пункті Бахмут, що на Донеччині, затримала активну учасницю проросійських інформаційний систем, підконтрольних терористичній організації «ДНР». Про це вона сама зізнається, про що можна дізнатися з відеозапису, який СБУ опублікувала в мережі YouTube сьогодні, 18-го жовтня, передає replyua.net.
Згідно з інформацією правоохоронців, жінка була завербована до лав незаконних збройних формувань ще у квітні 2014 року. Її вербувальником був терорист на прізвисько «Баста». Завдання зловмисниці полягало в тому, що вона мала передавати бойовикам інформацію службового змісту, яка їй була доступна на робочому місці в слідчому ізоляторі в Бахмуті. Вона повідомляла терористам про кількість та стан утримуваних бандитів у СІЗО та повідомляла про місцезнаходження та переміщення українських військових. Фактично жінка виконувала роль розвідника.
«Після того, як ця інформація з’являлася у бойовиків, її перенаправляли до російської розвідки, і вже на основі цих даних планувалися проведення чергових диверсій проти Збройних сил України», - зауважили в Службі безпеки. Наразі проти шпигунки відкрили кримінальну справу, тривають слідчі дії.
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