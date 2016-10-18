валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

СБУ затримала шпигунку з Донеччини (ВІДЕО)

СБУ затримала шпигунку з Донеччини (ВІДЕО)
Служба безпеки України разом з Національної поліцією у населеному пункті Бахмут, що на Донеччині, затримала активну учасницю проросійських інформаційний систем, підконтрольних терористичній організації «ДНР». Про це вона сама зізнається, про що можна дізнатися з відеозапису, який СБУ опублікувала в мережі YouTube сьогодні, 18-го жовтня, передає replyua.net.

Згідно з інформацією правоохоронців, жінка була завербована до лав незаконних збройних формувань ще у квітні 2014 року. Її вербувальником був терорист на прізвисько «Баста». Завдання зловмисниці полягало в тому, що вона мала передавати бойовикам інформацію службового змісту, яка їй була доступна на робочому місці в слідчому ізоляторі в Бахмуті. Вона повідомляла терористам про кількість та стан утримуваних бандитів у СІЗО та повідомляла про місцезнаходження та переміщення українських військових. Фактично жінка виконувала роль розвідника.

«Після того, як ця інформація з’являлася у бойовиків, її перенаправляли до російської розвідки, і вже на основі цих даних планувалися проведення чергових диверсій проти Збройних сил України», - зауважили в Службі безпеки. Наразі проти шпигунки відкрили кримінальну справу, тривають слідчі дії.


Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 окт 2016
30212

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів


Свежие новости

Представники Путіна підтвердили його участь в зустрічі "нормандської четвірки" 19 жовтня

Вашингтон вважає рішення Москви про «паузу» в бомбардуваннях Алеппо занадто запізнілим

Какой уровень дохода позволяет оформить субсидии?

Справу "Інтера" кваліфікували як теракт та передали СБУ

Николич и Путин: «любовь на века»

КМДА обіцяє всім мешканцям столиці тепло до кінця доби

Эксперт рассказал о возможной альтернативе Минским договоренностям

У Клинтон запутались с «лещенками» и олигархами, - новый курьез

Тука: после убийства Моторолы начнется эскалация ситуации на востоке

СБУ затримала шпигунку з Донеччини (ВІДЕО)

Школы Украины почти полностью перешли на украинский язык

Нардеп розкритикував уряд за провальний початок опалювального сезону

Эксперт: попытки США и РФ договориться обречены на провал

Нинішній тиждень б'є рекорди атмосферного тиску: нападів стало більше

Хакери крадуть дані платіжних карт клієнтів. HTTPS не допомагає

Следующий бой Кличко состоится 10 декабря

За даними опитування «Левада-Центру», 13% росіян хочуть обмежити проживання українців в РФ

Журналист: следующий в очереди

Путин и Трамп проведут переговоры до «инаугурации»

«Мотор Сич» представил новый вертолет

 Новости за день