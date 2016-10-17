После убийства Моторолы в Донецке начались серьезные кадровые перестановки

Александр Захарченко, глава боевиков «ДНР», после убийства Арсения Павлова провел серьезные кадровые перестановки в Донецке, сняв с должности «главы администрации» города Игоря Мартынова. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новости Донбасса, журналистам стало об этом известно из собственных источников.
Захарченко перевел Мартынова на должность «главы администрации по вопросам социальной политики». Кроме того, Иван Жеведь, известный активист, уже сообщил на своей странице в Фейсбуке о том, что на должность «главы администрации» Донецка Захарченко уже успел назначить Алексей Кулемзина. Однако легитимным мэром оккупированного Донецка мы по-прежнему считаем и будем считать Александра Лукьянченко, который покинул Донецк еще в 2014 году из-за угроз со стороны террористов. Сейчас донецкий мэр живет в Киеве.
Что касается Кулемзина, то он родом из Донецка и ему 42 года. Некоторое время работал в администрации, до 2013 года занимал пост заместителя начальника управления регионального развития. Осенью 2014 года Кулемзина назначили директором «Донэлектроавтотранс». Осенью этого года он участвовал в «праймериз на пост главы Донецка».
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